Inter, possibile rinvio delle prime due giornate di campionato

Appena conclusa la complicatissima stagione 2019/20, per i club di Serie A è già arrivato il momento di pensare al prossimo campionato: la prima giornata sarà disputata nel weekend del 19 e 20 settembre, quindi tra meno di un mese.

C'è veramente poco tempo per riposare, ma soprattutto meno tempo per organizzare la preparazione fisica. le squadre più in difficoltà da questo punto di vista sono le società che hanno dovuto prolungare le proprie attività fin quasi a fine agosto a causa degli impegni di Champions League ed Europa League. Su tutte Inter ed Atalanta, le italiane che sono arrivate più avanti in Europa.

I due club nerazzurri potrebbero chiedere il rinvio delle prime due giornate di campionato. Questa soluzione permetterebbe ad entrambe di avere maggior tempo a disposizione per ricaricare le pile e prepararsi per la nuova stagione, che dovrà chiudersi entro e non oltre il 23 maggio, così da lasciar spazio all’Europeo. Occorre segnalare che per il momento nè l'Inter nè l' Atalanta hanno ancora presentato una richiesta ufficiale alla Lega, ma si attedono novità per le prossime settimane.