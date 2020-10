Inter, possibile nuovo sponsor di maglia. Tre marchi in lizza

L'obiettivo di Suning è chiaro: incassare per il nuovo sponsor di maglia 30 milioni per i prossimi 3-5 anni. Dopo l'annunciato divorzio dallo storico marchio Pirelli, la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di uno sponsor che possa quindi garantire entrate annuali a livello dei top club europei. Tre sono i marchi in lizza: tutte grandissime aziende pronte ad investire sul marchio Inter. Hisense, Evergrande e Samsung.

In questi giorni Steven Zhang è in Cina per accelerare questa situazione. La deadline per concludere questa trattativa è la primavera prossima. Questo perchè così ci sarebbero i tempi tecnici per aggiungere lo sponsor nella produzione delle maglie per il 2020-2021.

La squadra nerazzurra vuole continuare ad espandere il proprio brand, e per questo non ritiene più adeguato economicamente il contratto con Pirelli. Nonostante la pandemia da Covid, l'Inter vuole continuare ad espandere il proprio marchio, di una squadra che ormai per il terzo anno partecipa nuovamente alla Champions League, ha rinnovate ambizioni di vittoria e ha già raggiunto una finale europea con quella conquistata lo scorso agosto in Europa League.