Inter, possibile girone da incubo in Champions nonostante la prima fascia

La vittoria dello scudetto permetterà ai nerazzurri di essere una delle otto squadre inserite come teste di serie nei gironi della prossima Champions League. Nonostante la prima fascia, i nerazzurri rischierebbero comunque di ritrovarsi in un girone da incubo.

Nella peggiore delle ipotesi, l’Inter potrebbe avere nel girone squadre come Real Madrid, Barcellona, Psg, Borussia Dortmund, Manchester United o Chelsea (se non dovesse vincere la Champions League), che salvo colpi di scena dovrebbero partire tutte dalla seconda fascia. In questa fascia ci sono anche Porto e Siviglia.

In terza fascia, invece, ci saranno diverse squadre insidiose come Ajax, RB Lipsia, Besiktas ma anche Dinamo Kiev, Club Bruges e Zenit. Mentre in quarta fascia ci sarebbero al momento solo il Leicester e il Wolfsburg, in attesa di capire le altre che si qualificheranno dopo i preliminari.