Inter, possibile cambio di ds in vista della prossima stagione

L'Inter si muove anche per il futuro: il club targato Suning lavora anche per migliorare lo staff dirigenziale, con un nuovo nome caldeggiato da Conte in vista delle annate future.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "TuttoMercatoWeb" l'idea che stuzzica molto sarebbe quella di Faggiano del Parma. L'attuale dirigente dei ducali ha ottimi rapporti con il tecnico nerazzurro e potrebbe essere lui il successore di Ausilio.



Ausilio però rimane in buoni rapporti con Steven Zhang, anche se la suggestione di uno switch sarebbe davvero concreta. L'ipotesi comincia a prendere forma con l'identikit tracciato che porterebbe al ds gialloblu.