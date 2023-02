Inter-Porto è decisiva. E può scongiurare uno scenario dolorosissimo

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 20/02/2023

Inter-Porto si avvicina. Mercoledì sera i riflettori della Champions si riproietteranno sui nerazzurri e su San Siro. Una serata irresistibile, quella che aspetta Inzaghi e i suoi calciatori, e che l’Inter dovrà interpretare con la voglia di vincere.

Il risultato, chiaro. Ma anche altro fa gola. Lo rimarca La Gazzetta dello Sport sul suo sito. A quanto ammonterebbe l’incasso in caso di qualificazione ai quarti di finale? 20 milioni sono i soldi che entrerebbero in cassa. Si tratta, come spiega la fonte, di 10,6 milioni della Uefa, più tutto ciò che riguarda gli sponsor e i botteghini.

Inter-Porto, l’obiettivo extra-campo. Come può cambiare la strategia sul mercato

Il passaggio ai quarti sarebbe ossigeno e muterebbe, forse, anche i piani sul mercato. Per la Gazzetta, in estate servirà la cessione di uno o due uomini. L’introito economico prodotto dalla Champions potrebbe portare ad un sacrificio in meno e sarebbe il solo Dumfries (primo della lista dei partenti) a lasciare Milano.

“Prendersi quei 20 milioni vorrebbe dire aver meno necessità di ricorrere a una seconda cessione, che rischierebbe di essere dolorosa a meno di non “inventarsi” un altro miracolo in stile Casadei”, si legge. Un motivo in più per battere i lusitani e conquistarsi un posto in Paradiso. Tornare fra le prime otto d’Europa è uno scenario ambizioso ma realizzabile. I tifosi sperano di far festa.