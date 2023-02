Inter-Porto 1-0: Lukaku è tornato, Onana miracoloso. Le pagelle della partita

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/02/2023

Inter-Porto 1-0, le pagelle dei nerazzurri. Una vittoria importantissima, specie dopo le occasioni sprecate. La squadra nerazzurra può guardare con fiducia alla partita di ritorno contro il Porto, dove sarà una battaglia durissima. Intanto, Lukaku, permette di mettere la freccia avanti. Di seguito, le pagelle dei nerazzurri:

ONANA, 7: Qualche rilancio sbagliato a causa del terreno, ma sempre pronto quando chiamato in causa. Miracoloso nella clamorosa doppia occasione del Porto;

SKRINIAR, 7: Salvataggio incredibile su Otavio che aveva calciato sicuro a rete. Per il resto, ordinaria amministrazione;

ACERBI, 6,5: Partita perfetta su Taremi. Mezzo voto in mezzo, per la sbavatura che nel primo tempo poteva costare cara;

BASTONI, 7: Ferma tutto in difesa e riparte da terzino. Partita di sostanza, stasera col motorino in corpo;

DARMIAN, 7: Chiamatelo signor affidabilità. L’esterno nerazzurro è sempre propositivo e sempre puntuale nelle chiusure. Elemento sempre prezioso;

BARELLA, 7: Nel primo tempo sbaglia qualche passaggio di troppo e non riesce sempre a stare in piedi. Nel secondo regala il cross decisivo a Lukaku e rischia di andare in gol un paio di volte;

CALHANOGLU, 6,5: Anche lui, nel primo tempo, irretito dalla fisicità dei portoghesi e dall’agonismo di Otavio. Poi, nella ripresa, sale in cattedra e mostra la sua qualità;

MKHITARYAN, 5,5: Non positivo come contro l’Udinese. Sbaglia qualche scelta di troppo, soprattutto nell’ultimo passaggio;

DIMARCO, 6: Ad inizio gara va vicino al vantaggio, poi cerca di giocare con qualità;

DZEKO, 5: Stasera il bosniaco non era in giornata. Fisicamente è sembrato un po’ stanco e la fisicità dei difensori portoghesi non lo fa respirare;

LAUTARO, 6: Si da da fare, viene in contro e smista sugli esterni. Potrebbe essere più incisivo, ma è sempre una spina nel fianco;

GOSENS, 6,5: Entra alla grande, sempre pronto a creare pericoli in area e a tornare a chiudere. Inzaghi ha bisogno anche di lui;

LUKAKU, 7,5: Entra con la voglia di spaccare il mondo e, alla fine, dopo il palo colpito, arriva il gol che permette all’Inter di mettere la testa avanti in vista del ritorno;

DUMFRIES, SV

BROZOVIC, 6,5: Entra molto bene in campo, gestisce alla grande il pallone e contribuisce a ravvivare la fase offensiva nella ripresa.