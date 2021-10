Inter, polemica fra i tifosi della Juve e Mourinho: secca replica del tecnico

Inter: Jose Mourinho mostra il segno del Triplete e fa infuriare i tifosi della Juventus.

L'episodio è avvenuto quando l'arbitro del match, giocatosi nella serata di ieri (domenica 17 ottobre), ha concesso soltanto tre minuti di recupero. Decisione errata secondo il tecnico portoghese che si sarebbe aspettato una diversa segnalazione dopo le tante pause e le sostituzioni effettuate nel corso del secondo tempo. La reazione non sarebbe affatto piaciuta ai tifosi di casa che avrebbero iniziato a prenderlo ripetutamente di mira. La risposta? La stessa che avvenne dopo la rimonta in Champions League durante Juventus-Manchester United: il segno del Triplete. Ne parliamo anche qui. Mourinho ha poi subito raffreddato gli animi con gli abbracci a staff e calciatori della Juventus nel post partita.

Le polemiche, però, non sono mancate per le decisioni dell'arbitro. Nel primo tempo, a pochi minuti dall'intervallo, Orsato ha concesso il rigore, poi sbagliato da Jordan Veretout, e non ha atteso il vantaggio che si sarebbe poi concretizzato con il gol siglato da Tammy Abraham. Mourinho, in conferenza stampa, ha detto di non voler commentare gli episodi arbitrali e di volersi concentrare solo sulla prestazione della sua Roma. Nel sottopassaggio, però, Orsato ha spiegato al centrocampista della Roma, Bryan Cristante che non esiste il vantaggio in occasione di penalty.

Intanto in casa Inter tengono banco le ultime notizie rimbalzate dalla Cina. In questo articolo trovate infatti gli aggiornamenti sul fondo Pif: i sauditi che, stando al continuo rincorrersi di voci, vorrebbero acquistare la società da Suning. La valutazione, come Libero aveva rivelato la scorsa settimana, si aggirerebbe intorno al miliardo di euro.