Inter, Pistocchi fa chiarezza sul caos societario: “Tutti i big rimangono”

In casa nerazzurra continua a tenere banco la delicata situazione societaria. Gli Zhang, alle prese con diversi problemi economici, avrebbero intenzione di restare al timone dell’Inter e sarebbero sempre in trattative con nuovi investitori per onorare le scadenze e garantire a tutti i tesserati il pagamento degli stipendi.

Sull’argomento è intervenuto anche Maurizio Pistocchi sul proprio profilo Twitter. Il giornalista ha tranquillizzato i tifosi nerazzurri sostenendo che la situazione dovrebbe risolversi e che non ci dovrebbero essere cessioni importanti:

“Mi risulta che il lending -275/300 mln€ arrivi da OakTree/Bain e consenta di onorare le scadenze- 50mln€ al 28/5, 50 mln€ al 28/6. La spalmatura degli stipendi, come Juve Barcellona Roma, vale -25mln€, 100mln€ sono destinati al mercato: tutti i big rimangono".