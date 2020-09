Inter-Pisa, le formazioni ufficiali: Eriksen sulla trequarti, Perisic titolare

Tutto pronto allo Stadio San Siro per l’amichevole tra Inter e Pisa. L'ultimo incontro ufficiale tra Inter e Pisa risale alla stagione 1990/1991: il 3 marzo 1991, Pisa-Inter 0-1, gol di Nicola Berti. Le due squadre si sono affrontate 28 volte in gare ufficiali, con un bilancio di 14 vittorie per l'Inter, 8 pareggi e 6 successi per i toscani. Nell'anno dello Scudetto dei Record (1988/1989) doppio successo nerazzurro: 4-1 a San Siro e 3-0 a Pisa.

I nerazzurri di Antonio Conte scenderanno in campo con il 3-4-1-2 con D’Ambrosio, Bastoni e Kolarov davanti ad Handanovic. In mediana Gagliardini e Barella con Eriksen sulla trequarti. Sulle fascia destra confermato Hakimi, mentre a sinistra ci sarà Perisic. In attacco la coppia titolare Lautaro-Lukaku

INTER(3-4-1-2):1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 95 Bastoni, 11 Kolarov; 98 Hakimi, 23 Barella, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 6 De Vrij, 7 Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 19 Salcedo, 29 Dalbert, 31 Pirola, 32 Agoumè, 37 Skriniar, 44 Nainggolan, 77 Brozovic