Inter-Pisa, dove vedere l'amichevole in streaming e in TV

Alle 18:00 andrà in scena allo Stadio San Siro la terza amichevole stagionale dei nerazzurri contro il Pisa. L’Inter è reduce dalla vittoria per 5-0 contro il Lugano e dal 7-0 della partitella di allenamento con la Carrarese al Centro Sportivo Suning

Quello di oggi sarà l’ultimo impegno di questo precampionato, l’esordio in Serie A è fissato per il prossimo 26 settembre contro la Fiorentina al San Siro. Il match di oggi potrà essere seguito con cronaca in tempo reale sul sito inter.it, sull’app ufficiale del club nerazzurro e sui canali social.

La partita sarà poi trasmessa in differita alle 23.30 in streaming sui canali YouTube e Facebook dell'Inter (visibile solo al di fuori del territorio italiano); alle 23:30 su Sky Sport e all'1:30 su Inter TV.