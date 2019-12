Inter Pirelli - L'enigmatica risposta di Tronchetti Provera

L'amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento legato al calendario dell'azienda per la quale lavora.

In questi anni gli sponsor nel calcio sono diventati una dominante, fondamentali per vincere e per il bilancio. Pirelli è legata all'Inter dal '95, ma rispetto ad altri sponsor garantisce introiti minori. Per questo motivo negli ultimi mesi alcune voci hanno parlato di un possibile cambio di rotta da parte dei nerazzurri, legati a Pirelli sino al 2021.

Tronchetti Provera ha risposto così alla domanda riguardante i nerazzurri:

"Manterremo un rapporto con l’Inter, in futuro vedremo quale sarà".