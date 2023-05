Inter, Pioli si lamenta, il mondo gira al contrario

di Redazione, pubblicato il: 10/05/2023

(Inter) Dopo il derby stravinto dai nerazzurri Pioli ha parlato ai microfoni di Prime.

Secondo il tecnico rossonero l’Inter ha giocato meglio il primo tempo ed ha segnato, il Milan ha dominato la ripresa senza segnare. “Al settimo minuto l’Inter non era ancora entrata nella nostra area, primo angolo, gol”. Poi si è lanciato in un giudizio a nostro avviso avventato sul direttore di gara. “L’arbitro? ho visto in tante situazioni metà e metà due pesi e due misure”. Forse ha ragione il mister, in tre occasioni piuttosto chiare non c’è stata alcuna incertezza, decisioni a favore del Milan e stop. Un rigore dubbio su Lautaro negato dal Var, un altro netto per un pugno di Krunic a Bastoni in cui il VAR si è ben guardato dal richiamare l’arbitro, un mano di Thiaw non rilevato, tre situazioni che avrebbero chiuso il derby. Di questo Pioli non parla ma va bane così.