Inter, Pintus: “Successo nato la prima stagione. Lukaku un giocatore di football americano”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Sampdoria hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti tutti i membri dello staff tecnico di Antonio Conte. Ecco di seguito riportate le parole di Antonio Pintus, preparatore atletico ex Real Madrid:

"Ho abbinato la vittoria dello scudetto alla nascita dei due gemellini. I giocatori si sono messi a disposizione nostra edel mister, pensando a queste due cose mi ha colpito tantissimo".

"Il successo è nato già nella prima stagione. Abbiamo messo in pratica il ritmo imposto dal mister già nella scorsa stagione. Abbiamo provato a sfruttare il lockdown per lavorare a casa. Ogni due giorni ci radunavamo via zoom con la squadra per mantenere la condizione, nonostante fossimo tutti in salotto. Una volta tornati abbiamo cercato di sfruttare qualsiasi momento per lavori individuali con i giocatori. Li abbiamo ringraziati perché allenarsi alle 23 dopo una partita non è facile ma i ragazzi si sono messi a disposizione e hanno creduto nel lavoro. E poi tanto lavoro di prevenzione con l'aiuto dello staff medico e il lavoro di Stefano Bruno per il recupero pre-partita e post-partita".

"Lukaku? Romelu ha come caratteristica peculiare la fisicità. Pesa più di cento chili di muscoli, ha una potenza veramente impressionante. E' assimilabile a un giocatore di football americano. Quando parte è difficile fermarlo. E' migliorato molto anche nella resistenza allo sforzo, adesso sta diventando un atleta completo. Anche tutti gli altri ragazzi della squadra sono migliorati molto sotto l'aspetto della resistenza allo sforzo".