Inter, Pinamonti verso l'Empoli. Corsi: "La direzione è quella giusta"

INTER - Andrea Pinamonti sarebbe molto vicino al trasferimento all'Empoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le parti sono al lavoro per trovare la formula giusta, che dovrebbe prevedere un prestito. Resta da risolvere il problema legato all'alto ingaggio da 2 milioni di euro che l'attaccante percepisce con il club milanese.

"È fatta per Pinamonti? C'è stato uno scambio di opinioni tra persone che si conoscono e si stimano da tempo. Penso - ha dichiarato il presidente dei toscani, Fabrizio Corsi - che l'Empoli sia la soluzione migliore per il ragazzo".

La cessione dell'ex Genoa sarà fondamentale per il mercato dell'Inter, che potrà dunque aprire le porte a Keita Balde. Il senegalese ha già trovato l'accordo con Simone Inzaghi. Per il casse 1995 si tratterebbe di un ritorno alla Pinetina, dove troverà l'allenatore con il quale ha raggiunto ottimi numeri in zona gol.