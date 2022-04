Inter, Pinamonti diventa un problema per l’Inter?

Inter news - Dopo la sconfitta del Napoli a Empoli il rush finale di campionato sarà un entusiasmante derby lungo 25 giorni con l’Inter che ha tutto nelle sue mani ed il Milan che non molla un centimetro.

Proprio la partita del Castellani di ieri con il crollo degli azzurri di Spalletti negli ultimi 10 minuti rischia di proporre un “problema” per l’Inter del futuro. La doppietta di Pinamonti è stata decisiva, il suo score parla di 12 gol e 2 assist, un rendimento che porta il 22enne di Cles sotto i riflettori del mercato.

Nelle settimane scorse si è fatto un gran parlare di attacco nerazzurro del futuro con Scamacca o Raspadori acquistati dal Sassuolo a peso d’oro salvo poi leggere le parole di Carnevali e dei diretti interessati che lasciano intravedere scenari diversi per i due attaccanti emiliani.

Giustamente, osservano molti, perché andare ad investire risorse estremamente importanti quando si ha in casa un giovanotto che potrebbe assicurare un rendimento più che positivo nell’ambito delle 4/5 punte del prossimo anno?

L’interrogativo non è banale, l’Inter 2022-23 dovrà necessariamente potenziare il reparto avanzato, Dzeko ha talento smisurato ma i suoi 36 anni li dimostra tutti, il futuro di Sanchez è tutto da capire, Correa è stato riscattato ma il suo rendimento durante tutto l’arco della stagione (infortuni a parte) lascia non pochi dubbi, Lautaro è l’unica certezza salvo arrivo di una offerta indecente dall’estero.

In questo scenario Pinamonti fino a qualche settimana fa sembrava destinato ad un ruolo di importante pedina di scambio ma adesso i suoi numeri potrebbero far riflettere Marotta e convincerlo che possa tranquillamente stare nel parco attaccanti dell’Inter del futuro.

Dando per scontato che il suo ruolo dovrebbe essere quello di alternativa ai titolari le domande da farsi riguardano la volontà del ragazzo di restare in nerazzurro in posizione di rincalzo e se lo staff tecnico decida di puntare davvero su di lui, anche alla luce del più che probabile rientro di Satriano dal Brest dove si è messo in luce con 4 gol in 10 partite.