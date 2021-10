Inter-Pif, Vanni di Repubblica: "Arrivano solo smentite"

"Pif vuole l'Inter: sul piatto 1 miliardo".

È lo scoop pubblicato, questa mattina (mercoled 13 ottobre), da Libero. Qui trovate l'articolo. Gli arabi hanno un fatturato pari a 500 miliardi di euro, e hanno appena acquistato il Newcastle, squadra di Premier League. Libero ha poi rivelato un altro retroscena: qualche approccio c'era già stato mesi fa, prima dl termine della scorsa stagione. Tra i diversi fondo interessati all'Inter (BC Partners, Oaktree), c'era anche lo stesso Pif, ma poi Suning decise di restare al timone del club. Nelle ultime settimane ci sarebbe, però, stato un nuovo incontro per "limare la trattativa", secondo Libero: qui trovate il nostro approfondimento. Non solo. Gli arabi, sempre secondo il quotidiano, sarebbero intenzionati anche a investire sulla città di Milano a livello immobiliare: come potete leggere qui. L'Intenzione di Pif resta comunque quella di investire in una società calcistica europea. Da qui, per esempio, l'acquisizione del Newcastle.

E allora come stanno realmente le cose per quanto riguarda i nerazzurri? A questa domanda ha riposto Franco Vanni, noto giornalista del quotidiano La Repubblica e molto vicino alle vicende del mondo Inter. Sulla sua pagina Tweet ha commentato così: "Visto che sto ricevendo più messaggi che al mio compleanno, ve lpo scrivo qui: non ho conferme sull'offerta di Pif per l'Inter. Solo Smentite. Si va da 'non c'è niente' a 'saranno voci messe in gito per aiutare il Newcastle. Ovviamente questo non significa che non sia vero".