Inter-Pif, trattativa ancora viva: nuovi dettagli dall'inchiesta di Panorama

Inter-Pif sempre in contatto: la vicenda non è ancora chiusa.

Nelle ultime settimane si è parlato tanto del nuovo fondo saudita. Il fondo PIF (Private Investment Fund) è da poco diventato proprietario del Newcastle e vanta un enorme patrimonio. Parliamo di oltre il triplo dei soldi dello sceicco del Paris Saing German. Dopo l'acquisto del club inglese, sono circolate diverse voci su una possibile trattativa tra l'Inter e PIF. Anche se, come svelato da Biasin, nei giorni scorsi si erano calmate un po le acque, parlando addirittura di trattativa falsa. Ma oggi, sabato 13 novembre sono spuntate delle novità importanti in merito alla questione.

Ne ha parlato Panorama, la rivista settimanale, in un'inchiesta in cui spiega come i discorsi tra l'Inter e il principe saudita vadano ancora avanti. Secondo la rivista italiana infatti la trattativa non si è arenata, anzi di fatto è ancora in piedi. "L'Arabia Saudita vuole l'Inter (per sfidare il Qatar), ma Suning vuole un miliardo", questo il titolo dell'inchiesta. Panorama poi prosegue: "Dubai, Lussemburgo, Svizzera, Milano, con ovviamente Nanchino sullo sfondo. Sono questi i luoghi dove si svolge la trattativa per la possibile cessione dell'Inter da Suning al fondo sovrano PIF. Una trattativa nata da alcune certezze e che va oltre i silenzi o le smentite del caso".

Insomma, secondo la rivista italiana la trattativa è ancora in piedi e soprattutto non sembra arenata. Intanto la società non smentisce ma non conferma le voci. Ed è concentrata soprattutto sulla questione rinnovi, da Marotta a Brozovic. Sono tanti i temi delicati in casa Inter.