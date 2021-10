Inter, Pif? Marotta non ha dubbi sul futuro degli Zhang

Inter news: Giuseppe Marotta ha fatto chiarezza sul futuro della società.

"Ho parlato con Steven Zhang e mi ha rassicurato sulla sua permanenza all'Inter. Non ci sono cose concrete -ha spiegato il dirigente tramite i microfoni di Dazn- e in ogni caso è una questione che riguarda la nostra proprietà, io mi limito alla gestione".

L'ex bianconero, prima del match contro la Juventus, disputatosi ieri 24 ottobre a San Siro, ha allontanato le voci che, da qualche settimana hanno avvicinato il fondo Pif al club milanese. Bin Salam Al Saud, come vi spieghiamo in questo articolo, dopo aver acquisito il Newcastle avrebbe contattato gli Zhang per acquistare le quote di maggioranza ed intraprendere un nuovo progetto in Serie A.

L'Inter, inoltre, resta molto interessata alla costruzione del nuovo stadio, tema che, ne parliamo qui, ha avuto degli aggiornamenti nelle ultime ore dopo un incontro tra il sindaco Giuseppe Sala e i dirigenti dei nerazzurri e del Milan. Costruire un nuovo impianto, secondo il presidente dei rossoneri, Paolo Scaroni, è fondamentale per l'economia di un club che, soprattutto dopo l'emergenza finanziaria causata dal Coronavirus, non può più fare a meno di costruire uno stadio di proprietà. Il fondo Pif, infatti, qualora dovesse approdare in Italia, vorrebbe partire proprio da un nuovo impianto per ridurre il gap con le squadre d'Europa.