Inter-Pif, l'aggiornamento dall'Inghilterra: Ben Jacobs raffredda gli animi

Inter-Pif, ormai non si parla d'altro. L'ambiente nerazzurro è intasato dalle voci sulla possibile nuova proprietà.

Nelle ultime settimane, la notizia del nuovo fondo saudita che ha acquistato il Newcastle per circa 300 milioni di sterline ha destabilizzato l'ambiente del calcio. Un nuovo proprietario saudita con una liquidità superiore a quella del presidente del PSG è entrato nel mondo del calcio. Dopo l'acquisizione del club inglese sono circolate nuove indiscrezioni: il fondo saudita Pif sarebbe intenzionato ad acquistare l'Inter. Come spiegato precedentemente, Tuttomercatoweb e in particolare il giornalista Enzo Bucchioni, nel suo editoriale parla addirittura di un'intesa vicina tra Suning e Pif.

Sempre secondo il giornalista italiano, la trattativa dell'acquisizione dell'Inter si può chiudere entro l'anno. La cifra in ballo è quella inizialmente chiesta dagli Zhang, attorno al miliardo di euro. Ma dall'Inghilterra, il giornalista sportivo Ben Jacobs, su Twitter raffredda gli animi. L'esperto di mercato inglese parla spesso delle vicende che coinvolgono il neo proprietario del Newcastle. Ad una domanda fatta da un tifoso nerazzurro sulla trattativa tra l'Inter e Pif, il giornalista ha subito chiarito tutto. "Nessun aggiornamento ancora. Come ho già detto quando le parti si sono incontrate l'ultima volta, rimangono gli stessi ostacoli. E ad ora il suo focus immediato è solo sul Newcastle". Ben Jacobs dunque al momento calma le acque. Se in Italia si parla di trattativa in stato avanzato, dall'Inghilterra il giornalista ci tiene a precisare che rimangono diversi ostacoli. Ostacoli rappresentati dai debiti dell'Inter, dalla cifra chiesta da Zhang e soprattutto dall'immediato focus del proprietario saudita sul club inglese.

Al momento dunque nessun aggiornamento in merito alla trattativa, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi interessanti. Intanto il Newcastle, che aveva messo gli occhi su Conte, avrebbe scelto il nuovo tecnico.