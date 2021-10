Inter-Pif: dalla Cina è appena rimbalzata la novità sulla possibile trattativa

Inter: Pif non starebbe abbandonando le trattative per il club nerazzurro. La notizia è rimbalzata oggi, lunedì 18 agosto, dalla Cina.

Secondo quanto riportato da Ledong Sports e pubblicato su Weibo (sito di microblogging cinese, un ibrido fra Twitter e Facebook, nonché uno dei siti più frequentati della Repubblica Popolare) il fondo saudita - ne parliamo anche qui - starebbe negoziando l'acquisizione dell'Inter. La cifra si aggirerebbe intorno a un miliardo di euro. In questo articolo, vi abbiamo spiegato che gli emissari del principe Mohammad bin Salam Al Saud sarebbero stati presenti a San Siro in occasione della sfida di Champions League contro il Real Madrid. La partita poi persa per 1-0 dalla squadra di Simone Inzaghi. Motivo? Avere delucidazioni sulla costruzione del nuovo stadio. Il tema è soprattutto politico anche se, come spesso confermato dal presidente del Milan, Paolo Scaroni, la necessità di avere un nuovo impianto di proprietà sarebbe il primo passo per ridurre il gap con i club di Europa. Il fondo Pif, che da poche settimane è diventato il proprietario del Newcastle, non ha affatto problemi di spesa perché il suo valore stimato ammonta a circa 430 miliardi di dollari (circa 370 miliardi di euro). Inoltre, il principe saudita vorrebbe proiettare nel mondo una nuova immagine dopo le notizie che lo hanno accostato ad alcuni fatti di cronaca nera.

L'ultimo bilancio dell'Inter è negativo - lo sappiamo - come evidenziano gli oltre 200 milioni di euro di debiti. La cessione della società potrebbe essere la giusta soluzione, dunque. D'alotronde, come specificato nella nota del club dopo l'Assemblea, in caso di problemi economici le operazioni simili alle cessioni di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi potrebbero ripetersi per ottenere le plusvalenze. Le parole di Piero Ausilio, dichiarate prima del match perso con la Lazio, frenano ogni entusiasmo perché, ve lo spieghiamo qui, il dirigente ha ammesso di non essere a conoscenza di nulla.