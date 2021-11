Inter, pessime notizie per Inzaghi: nuovo infortunio dalle nazionali

Inter che a pochi giorni dalla sfida col Napoli deve far fronte ad un nuovo stop.

Simone Inzaghi dopo lo spavento iniziale per le condizioni di Vidal, uscito in barella dall'ultima sfida col Cile, adesso deve fare i conti con un nuovo infortunio. Se per il cileno alla fine non si trattava di nulla di grave, questa volta il problema in casa Inter c'è. Edin Dzeko alza bandiera bianca e salterà le gare con la Bosnia. Il cigno di Sarajevo nei giorni scorsi aveva provato a recuperare al meglio per poter dare una mano alla sua Nazionale durante queste qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022.

Ma oggi l'annuncio sui social: Edin Dzeko salterà entrambe le gare della Bosnia. “Nonostante il grande desiderio e gli sforzi dello staff medico, abbiamo comunque fallito nei nostri sforzi congiunti per essere pronti per la partita contro la Finlandia”, con questo annuncio su Instagram ha svelato le sue condizioni. Dunque forfait per la sfida di oggi contro la Finlandia dove la Bosnia si gioca una grossa fetta del Mondiale a due giornate dalla fine delle qualificazioni. Il lavoro differenziato e le sedute fisioterapiche svolte nel ritiro della Bosnia non sono evidentemente bastati. Il risentimento muscolare accusato nel Derby non è ancora stato smaltito.

Infatti il ct Petev ha deciso di non rischiarlo nemmeno in vista della prossima sfida contro l'Ucraina. Adesso al gigante interista non resta che concentrarsi sul pieno recupero fisico, soprattutto in vista della sfida contro il Napoli, subito dopo la sosta. Intanto in casa Inter arrivano novità importanti sulla situazione societaria, in particolare su Marotta e Ausilio.