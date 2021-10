Inter, pessime notizie: 'È allarme per Lautaro Martinez'

Inter: "Allarme Lautaro". Il Toro non ha giocato la partita, nella notte fra giovedì e venerdì dell'Argentina (0-0 col Paraguay), a causa di un affaticamento muscolare. Il Toro, però, "non lascerà il ritiro" con l'Albiceleste e Simone Inzaghi rischia di non averlo nel big match contro la Lazio del 16 ottobre.

È la sintesi della situazione che sta vivendo Lautaro. Secondo quanto riportato da 'Olè', il problema fisico sarebbe dovuto ai troppi impegni affrontati nelle ultime settimane. "Effettivamente - analizza il Corriere dello Sport in edicola oggi, 8 ottobre - l'attaccante è sempre stato titolare dal 27 agosto, dopo aver saltato la prima giornata con il Genoa perché squalificato e pure un po' acciaccato. Da lì in poi, 10 gare su 10 sempre dall'inizio, comprese le due con la Seleccion. Unico riposo, durante la sosta precedente, nel match con il Brasile, interrotto pochi minuti dopo il fischio d'inizio".

Insomma: pessime notizie per Inzaghi. "Se anche lo stop fosse dovuto soltanto a un affaticamento, la prospettiva sarebbe, comunque, quella di veder tornare indietro un giocatore in condizioni precarie. Peraltro - ricorda Pietro Guadagno nel suo articolo - l'Inter si sta adoperando perché tutti i sudamericani riescano a rientrare in Italia nella giornata di venerdì prossimo, direttamente su Roma, alla vigilia del match contro la Lazio". Il quotidiano sportivo anticipa come verranno subito fatte valutazioni su chi potrà scendere in campo. "E per Lautaro - scrive ancora il Corriere dello Sport - l'opzione più probabile sarebbe quella del forfait. A meno che non venga liberato in anticipo dall'Argentina".

La Seleccion, intanto, già domenica notte affronterà l'Uruguay e poi giovedì il Perù. Per ora Lautaro non ha lasciato il ritiro della sua nazionale. Cosa farà il commissario tecnico Scaloni nelle prossime ore? Non resta che attendere (e i tifosi incrocino anche le dita).