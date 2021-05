Inter, Perisic tra addio e permanenza: le due opzioni del croato

Rientrato la scorsa estate dopo l'ottima annata in Germania con il Bayern Monaco, Ivan Perisic è stato sicuramente uno dei protagonisti della cavalcata dell'Inter verso lo scudetto.

Il giocatore croato ha dimostrato a più riprese di poter dare ancora molto all'Inter ma, come sottolineato da Gazzetta.it, adesso dovrà sedersi al tavolo delle trattative con la dirigenza il suo futuro. Il contratto di Perisic, che può vantare un ingaggio da 5 milioni netti l'anno, è tra i più esosi della rosa nerazzurra, e proprio per questo dovrà scegliere se spalmarlo rinnovando oppure se salutare definitivamente il club nel corso dell'estate.

La permanenza dunque oggi è tutt'altro che scontata, ma il giocatore ha dato più volte prova di tenere molto a questi colori.