Inter-Perisic, rinnovo in bilico? Dalla Germania il nome del sostituto

Inter-Perisic, i nerazzurri hanno già in mente il suo sostituto.

L'esterno croato, anche in questa stagione, si sta rivelando uno degli uomini migliori della rosa di Simone Inzaghi e sta avendo una continuità di prestazioni impressionanti. Come oramai si sa, da tempo, il giocatore sta trattando con la dirigenza il rinnovo del contratto che è in scadenza il prossimo 30 giugno, anche se, almeno fino a questo momento, l'accordo non è stato trovato. Perisic, infatti, vorrebbe avere un ingaggio parecchio elevato tanto da guardarsi intorno nel caso in cui qualche big d'Europa volesse farsi avanti.

Proprio per questo, secondo quanto riportato da Sky Sports DE, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno iniziando a guardarsi attorno nel caso in cui la trattativa per il rinnovo non dovesse andare a buon fine e il nome buono per sostituirlo è quello di una vecchia fiamma come l'esterno dell'Eintracht Francoforte, Filip Kostic, che ultimamente è stato decisivo al Camp Nou contro il Barcellona in Europa League. Addirittura, secondo l'emittente tedesca, l'Inter avrebbe già pronta un'offerta di contratto da 5 milioni di euro a stagione per quattro anni.

Dal canto proprio, la società tedesca, vista anche la scadenza di contratto nel 2023, ha fissato il prezzo del ragazzo a 15 milioni di euro, anche se di offerte concrete, ad oggi, non ne sono arrivate. Kostic fa gola all'Inter e, visti i buoni uffici con il suo agente Lucci, potrebbe essere una trattativa viva in vista dell'estate. La priorità, però, si chiama Ivan Perisic e a breve si entrerà nel vivo per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto. Solo dopo si potrà vedere se sarà il caso di trovare un sostituto o meno.