Inter, Perisic out contro il Bologna. Ci sono invece De Vrij e Vidal

Nella lista dei convocati dell'Inter, riporta SkySport, non compare il nome di Ivan Perisic. Il croato ha riportato un affaticamento muscolare che non gli permetterà di esserci per la sfida di domani contro il Bologna. Conte dunque dovrà fare a meno del positivo D'Ambrosio, di Kolarov e, appunto, Perisic.

A sostituirlo sarà verosimilmente Ashley Young, che è rimasto ad Appiano durante la sosta per le nazionali.

A sorpresa ci saranno De Vrij, da poco negativizzato, e Vidal, recentemente operato al ginocchio. Con ogni probabilità partiranno dalla panchina.