Inter, Perisic ma non solo: a giugno diversi possibili addii

Inter, i nerazzurri sarebbero già al lavoro sul mercato per pianificare la prossima stagione. A giugno diversi addii in vista

Come dichiarato da Beppe Marotta, i nerazzurri non sembrerebbero intenzionati ad intervenire sul mercato a gennaio e mantenere inalterata la rosa (qui le sue parole). Nei prossimi mesi la società è chiamata a risolvere il futuro di diversi giocatori in scadenza di contratto a fine stagione e come riportato da La Gazzetta dello Sport sono previsti anche diversi addii. Tra i vari giocatori in scadenza, al momento, sarebbero solo due quelli che potrebbero rinnovare: Samir Handanovic e Marcelo Brozovic. Il portiere e capitano nerazzurro dovrebbe restare in rosa per giocarsi ancora il posto da titolare con Andrè Onana e non c’è fretta per il rinnovo. Discorso diverso per il croato, con l’Inter pronta a chiudere la questione rinnovo il prima possibile per evitare di perderlo a zero. La volontà della società, come ribadito da Antonello (qui le sue parole), sarebbe quella di proseguire insieme ma prima bisognerà trovare un accordo che possa accontentare entrambe le parti.

Al passo d’addio l’altro croato Ivan Perisic. L’esterno si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione ma al momento l’intenzione dei nerazzurri sembrerebbe quella di non rinnovargli il contratto. Potrebbero salutare a giugno anche Matias Vecino ed Alex Cordaz. In scadenza anche i due veterani Andrea Ranocchia, Aleksandar Kolarov e Danilo D’Ambrosio, sui quali l’Inter starebbe valutando di sostituirli con profili più giovani (qui l’approfondimento sulla difesa nerazzurra). Se dovessero concretizzarsi tutti questi addii, l'Inter potrebbe risparmiare circa 40 milioni lordi a stagione.