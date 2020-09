Inter, Perisic ha scelto un nuovo numero di maglia: addio alla 44

Dopo l'esperienza in Germania, condita da uno storico triplete con il Bayern Monaco, Ivan Perisic è pronto per iniziare una nuova avventura con la maglia dell'Inter, anche perché i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di lasciarlo partire nuovamente in prestito.

Rispetto al passato ci sarà però una novità: il giocatore croato infatti ha abbandonato il numero 44, che ha accompagno la prima parte della sua avventura milanese, scegliendo il numero 14 in vista della prossima stagione.

E' lo stesso giocatore a comunicare questo cambio di numero, tramite un aggiornamento alla suo bio sul social Instagram. Possibile che il 44 adesso vada a Nainggolan, avendo il belga già avuto questo numero il primo anno alla Roma.