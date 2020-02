Inter, Perisic ha deciso, il Bayern è già stato informato

Ivan Perisic è in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco fino al 30 giugno prossimo. Dopo un buon avvio di stagione, il croato ha subito un infortunio alla caviglia ai primi di febbraio nel corso di un allenamento. E' prevedibile che la sua assenza dai campi di gioco si protragga fino ai primi di marzo.

Secondo l'emittente tedesca Sport1, Perisic avrebbe già parlato del proprio futuro con la società bavarese. L'esterno ha comunicato di non voler rientrare all'Inter e che la sua volontà è quella di restare a Monaco anche per la prossima stagione.

Lo staff di mercato nerazzurro sarà dunque chiamato fin dalle prossime settimane a sedersi al tavolo con i vertici del Bayern per stabilire i termini del nuovo accordo.