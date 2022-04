Inter, Perisic è sempre più leader. Cosa filtra sul rinnovo del croato

A cura di Michele Brambilla

L’Inter si gode Ivan Perisic.

Nella sfida contro l’Hellas Verona di Tudor, la San Siro nerazzurra ha assistito all’ennesima prestazione dominante del croato, letteralmente rinato grazie alla cura Conte dello scorso anno ed esaltato dal nuovo sistema di gioco impiantato da Simone Inzaghi nella sua prima stagione all’ombra della Madonnina.

Perisic corre per novanta minuti, attacca, difende, serve due assist al bacio per Barella e Dzeko, va persino a fare la punta accanto al bosniaco quando gli viene richiesto dal mister. È naturale, a questo punto della stagione, che in dirigenza si intensifichino i pensieri relativi alla possibilità di estendere il contratto del croato, in scadenza a giugno 2022. L’entourage del giocatore chiede, secondo quanto riportato da gazzetta.it, un biennale a 5 milioni a stagione, mentre la società propone un anno a 4 con opzione per il secondo per l’ormai trentatreenne.

La volontà e la disponibilità a trattare sembrano esserci da entrambe le parti, tanto che come riporta Fabrizio Romano sul proprio account Twitter parrebbe esserci un incontro fissato nelle prossime settimane per cercare di colmare la distanza tra domanda e offerta.

L’opinione del pubblico nerazzurro pare unanime, con i tifosi che richiedono a gran voce un rinnovo per un giocatore che ha compiuto una vera e propria metamorfosi da quando è rientrato dal prestito al Bayern Monaco, dove ha conquistato il triplete.

I numeri della stagione di Perisic sono, in effetti, ottimi: secondo le statistiche di transfermarkt.it, il croato ha messo a referto 5 reti e 4 assist in 28 partite di Serie A, scendendo in campo per 28 volte. Il tutto condito da un assist in Champions e uno un Coppa Italia, oltre ad una leadership sempre più affermata nel sistema nerazzurro, sia dentro che fuori dal campo. Si tratta, dunque, per cercare di mantenere a Milano, sponda nerazzurra, un giocatore che ha acquistato un peso specifico enorme per la squadra, entrando definitivamente nel cuore dei tifosi.