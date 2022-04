Inter, Perisic e gli assist. Si punta alla storia! Solo in due meglio di lui

Inter, che Perisic! Il croato ha disputato ieri una partita sontuosa.

Lo sa bene l'Hellas Verona, abbattuto grazie alle fiammate del mancino, capace di sfoderare ben due assist su entrambi i gol della partita, a firma Barella e Dzeko. Una qualità specifica quella di Perisic che lo colloca nel gotha dei grandissimi della storia nerazzurra.

34, ora, gli assist dell'ex Wolfsburg in Serie A. Come spiega gazzetta.it, soltanto Maicon (42) e Stankovic (39) hanno fatto meglio di Perisic da quando Opta raccoglie questi dati (stagione 2004/05). Tutti pazzi per il croato, che sembra Superman: l'analogia del quotidiano.