Inter, Perisic devastante ma col futuro ancora incerto: novità sul rinnovo

Inter che non può più fare a meno di Ivan Perisic.

Il croato nel match di San Siro contro il Verona si è rivelato devastante sulla fascia sinistra. Due assist decisivi per la vittoria della squadra di Simone Inzaghi contro Tudor (le pagelle del match). Sotto la gestione di Antonio Conte le qualità di Perisic non sono mai emerse, con Inzaghi però il croato si sta rivelando uno dei migliori giocatori del nostro campionato. L'ex Bayern ha messo a segno ben 5 gol e 4 assist in Serie A questa stagione, un rendimento da top player. Ma c'è un grosso punto interrogativo sul suo futuro a Milano. Il suo contratto scade a giugno e potrebbe lasciare l'Inter a parametro zero.

Spunta una novità sul rinnovo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe formulato un'offerta importante per il croato, che però non è ancora convinto. Perisic aspetta ancora offerte importanti dalla Bundesliga o dalla Premier League ma tiene sempre d'occhio la situazione in casa Inter. il croato chiede un biennale da oltre 5 milioni, mentre i nerazzurri per un 33enne intenderebbero spingersi massimo a un contratto 1 anno più l'opzione per il secondo da 4 milioni a stagione. Ci si rivedrà probabilmente entro la fine dalla stagione ma tanto dipenderà dalla voglia del croato di ascoltare nuovi club, ma di sicuro dopo la prestazione di ieri la società nerazzurra proverà a calcare la mano per trattenerlo a Milano.

Intanto c'è un altro interista pronto a lasciare Milano a fine stagione, ovvero Alexis Sanchez, come riportato in precedenza sul nostro sito.