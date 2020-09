Inter, Perisic cita Tom Brady: Non me ne frega un c... se sei una prima scelta..."

L'apparenza a volte inganna. Ivan Perisic sembrava tornato all'Inter molto deluso dal mancato riscatto da parte del Bayern Monaco, e invece l'esterno croato è sembrato molto carico negli ultimi allenamenti. Il Triplete sembra avergli dato una nuova scossa. La sua ultima citazione postata su Instagram è presa da un mito dello sport, il quarterback Tom Brady.

“Non me ne frega un cazzo se sei una prima scelta, io ero la 199esima. Ma ascolta, se hai un’occasione di scendere in campo, non sprecarla perché potresti non averne una seconda”. Un messaggio forte e chiaro, che non può che far piacere ad Antonio Conte.

Il tecnico leccese sta provando Ivan Perisic di nuovo nella posizione di quinto a sinistra, dopo l'esperimento fallito di un anno fa. Questo messaggio, però, sembra far capire che il nazionale croato ha un'altra testa e affronta questa stagione con un'altra determinazione rispetto alla scorsa, dove non fece nulla per far cambiare idea ad Antonio Conte e così arrivò l'inevitabile cessione in prestito al Bayern.