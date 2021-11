Inter, pericolo seconda fascia: tante big e due outsider

Inter, si inizia già a pensare agli ottavi di finale di Champions League e specialmente alla possibile avversaria. L’ultima sfida contro il Real Madrid sarà decisiva per le sorti del girone e di fatto anche per il piazzamento in prima o seconda fascia per i sorteggi di Nyon che si terranno tra due settimane.

I nerazzurri sono virtualmente in seconda fascia, in virtù dei due punti di distanza dai blancos, ma potrebbero portarsi nella prima soltanto vincendo al Santiago Bernabeu. Nel caso in cui dovessero pareggiare o perdere, dovranno affrontare agli ottavi di finale una della prime classificate degli altri gironi. Uno scenario che rischierebbe di far pescare ai nerazzurri una big per la fase successiva. Tra le squadre già certe della prima fascia i pericoli principali sono rappresentati da Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City. Già agli ottavi e in prima fascia ci sono anche Manchester United ed Ajax.

Nell’ultima giornata si giocherà il primato anche il Chelsea, attualmente a pari punti con la Juventus, la spunterà chi farà il miglior risultato. Ancora incerta la situazione del girone G che vede attualmente il Lille in testa a 8 punti, seguita dal Salisburgo a 7, il Siviglia a 6 e il Wolfsburg a 5: si deciderà tutto nell’ultima giornata. Se l’Inter non dovesse riuscire a battere il Real Madrid, nella migliori delle ipotesi la speranza sarebbe quella di pescare una tra Ajax e la vincente del Gruppo G, considerate le più abbordabili, ma nella Champions nulla è scontato ed ogni partita è difficile.