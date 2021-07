Inter-Pergolettese, la chance di Sensi: vuole restare in nerazzurro

Stefano Sensi vuole riscattare l’ultimo anno e mezzo caratterizzato da più ombre che luci. Per questo motivo dopo essere tornato a disposizione dell’Inter, oggi contro la Pergolettese sarà valutato da Simone Inzaghi.

Il tecnico ha fiducia in lui, e lo impiegherà in più ruoli, non solo da mezzala. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese Tuttosport, Sensi vuole riprendersi l’Inter, anche se molto dipenderà da come risponderà il suo fisico. Le qualità sono mai state messe in discussione, proprio per questo motivo il tecnico non vuole liberarsi così facilmente del centrocampista italiano, richiesto anche Serie A.

Sensi dunque sarà provato nel ruolo di mezzala, ma nulla vieta al calciatore di poter insidiare lo stesso Calhanoglu nel ruolo di trequartista, o nel ruolo di vice-Brozovic davanti la difesa, qualora magari Agoume non dovesse essere ritenuto all’altezza. Un titolare in più, insomma, a disposizione di Simone Inzaghi, che oggi ripartirà dal match a porte chiuse contro la Pergolettese.