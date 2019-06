Inter, per Oriali ormai ci siamo: Mancini vuole trattenerlo ma è tutto inutile

La notizia è nell'aria già da qualche giorno, ma questa mattina Tuttosport è particolarmente sicuro: per il ritorno di Lele Oriali nella Milano nerazzurra ormai è solo questione di tempo. Il CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini sta provando in tutti i modi a trattenerlo, ma il suo futuro sembra ormai scritto.

Oriali infatti, sarà nuovamente un dirigente dell'Inter dopo circa 10 anni, quando per via di alcuni screzi con qualche componente dell'allora dirigenza (Marco Branca in primis) decise di lasciare il capoluogo lombardo.

L'annuncio del passaggio in nerazzurro, può arrivare già dopo le sfide contro Bosnia e Grecia. Per prendere l'eredità di Oriali in Nazionale, il nome più caldo resta quello di Gianluca Vialli.