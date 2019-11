Inter: per Marotta "lo scudetto non è il nostro obbiettivo di quest'anno"

L'Ad dell'Inter Giuseppe Marotta ha ricevuto oggi a Reggio Calabria il premio intitolato a Oreste Granillo, storico presidente della Reggina. Nell'ambito dell'evento, il dirigente nerazzurro ha parlato dei temi dell'attualità nerazzurra.

Secondo Marotta, l'Inter rispecchia fedelmente il carattere del suo allenatore, riuscendo ade emergere anche nelle situazioni di grande difficoltà come sabato scorso a Brescia. Il percorso dei nerazzurri è appena iniziato e sarà un cammino step by step, ecco perchè lo scudetto non può essere l'obbiettivo immediato.

Ai microfoni di Sky Sport, Marotta ha messo un alt alle voci che che cercano di accreditare i nerazzurri come i veri antagonisti della Juventus perchè questo porta solo tensione e pressione in un ambiente che invece deve restare con i piedi per terra e guardare solo in casa nostra.

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti della Champions League, Marotta ha espresso grande fiducia nella squadra, ricordando l'ottima prestazione della scorsa settimana con il Borussia Dortmund ed evidenziando che il girone può essere superato se i prossimi impegni saranno affrontati con la stessa determinazione.

Per quanto riguarda il mercato, il dirigente infine ha confermato che la sessione invernale non propone mai grandi opportunità ma nonostante ciò ha confermato che qualcosa per rafforzare il centrocampo dovrà essere fatto.