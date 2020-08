Inter, per Lukaku un anno in nerazzurro. Il belga festeggia su Instagram

Romelu Lukaku è stato il grande acquisto del calciomercato 2019 dell'Inter. Inseguito a lungo dal club di Via della Liberazione, è arrivato in nerazzurro dopo un'estenuante trattativa con il Manchester United. Il belga è costato alle casse nerazzurre 83 milioni di euro, e nonostante le molte perplessità della stampa, ha ampiamente ripagato le aspettative del club dimostrando il suo valore con 30 gol, prestazioni di altissimo livello ed essendo anche un fantastico uomo squadra.

Lui si è sempre dimostrato felice di essere all'Inter, fin dal giorno del suo arrivo. Ha parlato molto della sua passione per l'Italia e in particolare per i colori nerazzurri dichiarando più volte la sua ammirazione per l'ImperatoreAdriano e per Christian Vieri. Amore subito ricambiato dai tifosi nerazzurri che in lui hanno trovato un vero e proprio punto di riferimento insostituibile per la squadra.

Oggi è l'anniversario del suo acquisto arrivato esattamente l'8 agosto 2019. L'attaccante belga ha festeggiato questo avvenimento con un post su Instagram dove si mostra con la maglia nerazzurra nel giorno della sua presentazione e al momento della firma sul contratto con il presidente Zhang. Il post è corredato da queste parole, scritte in inglese:"Oggi, un anno fa, sono entrato a far parte di questo bellissimo club".