Inter, per lo scudetto Inzaghi si gioca due jolly in campo

Inter, Simone Inzaghi punta molto su Correa e Gosens.

I due giocatori nerazzurri, fino ad ora, per motivi differenti, non hanno trovato lo spazio che magari ci si aspettava alla vigilia, ma entrambi godono della enorme fiducia del loro allenatore che, come dimostrato anche nel derby di Coppa Italia vinto dai nerazzurri per 3-0 sul Milan, punta decisamente su di loro. Il Tucu, secondo quanto riportato da Tuttosport, è partito titolare nelle ultime tre giornate di campionato contro Verona, Spezia e, appunto, Milan e si è rivelato una vera e propria sorpresa dal momento che è riuscito a dare qualcosa in più al reparto avanzato dell'Inter.

La sua importanza, è testimoniata dal fatto che con lui hanno ruotato sia Edin Dzeko che Lautaro Martinez a cui hanno giovato parecchio le sue giocate ed i suoi movimenti. Senza dimenticare, come anticipato, Robin Gosens: il tedesco è stato il grande investimento del mercato di gennaio e nel derby ha chiuso i conti con un gol dei suoi. Lo spazio non è stato molto, per la grande stagione del compagno Ivan Perisic, ma ha dimostrato ampiamente di poter essere un'arma molto importante in questo finale di stagione.

La corsa che porta allo scudetto è arrivata alle sue battute finali e l'Inter non può perdere terreno se vorrà portare a casa il secondo tricolore consecutivo. Ma per farlo, Inzaghi, ha bisogno di tutti i suoi giocatori e, come dimostrato nelle ultime uscite, questo fattore sta premiando i nerazzurri visto che tutti stanno riuscendo a dare un grande contributo in termini di prestazione che hanno portato a risultati positivi. La prossima partita sarà contro la Roma di Josè Mourinho, vecchia volpe e grande ex che vuole rubare la scena a San Siro.