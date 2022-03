Inter, per la porta spunta un nome inedito se Handanovic non rinnova

Inter, per la porta spunta il nome di Ospina del Napoli.

Il portiere della società azzurra è in scadenza di contratto con i partenopei il prossimo 30 giugno e, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, non rinnoverà il proprio contratto e sarebbe già alla ricerca di una nuova destinazione. Già qualche squadra, come il Real Madrid che vorrebbe farne il vice-Courtois, avrebbe bussato alla porta dei suoi agenti, ma tra le squadre interessate c'è anche l'Inter che ha già preso a parametro zero Andrè Onana e che potrebbe pensare a lui ad una condizione.

Infatti, come si sa, il rinnovo di Samir Handanovic, che ha anch'egli il contratto in scadenza il prossimo giugno, è stato messo in stand-by visto che la società ha deciso, dopo i deludenti risultati, di concentrarsi solo sul campo, e non è detto che arrivi con certezza, visto che il numero uno sloveno vorrebbe la garanzia di partire ad armi pari con Onana nella lotta alla titolarità della porta. Vedremo cosa accadrà con Handanovic, ma a tal proposito, tutto è rinviato quando la stagione sarà terminata.

Dal canto di Ospina, quella del portiere colombiano potrebbe essere una grande occasione per avere un portiere esperto e dalla sicura affidabilità tra i pali che possa far crescere al meglio Onana e possa farlo abituare con calma al campionato italiano. Una situazione in divenire quella dei portieri nerazzurri, con Andrei Radu che certamente partirà e con Handanovic che non è più sicuro della sua permanenza in nerazzurro. Non resta che aspettare la fine della stagione per capirne di più, soprattutto per quanto riguarda il rinnovo del capitano interista.