Inter, per la panchina sfuma l'obiettivo preferito: il punto

Dopo una giornata frenetica tra incontri e nomi per il futuro, starebbe per sfumare definitivamente la pista che porterebbe i nerazzurri verso Simone Inzaghi. Infatti l'allenatore biancoceleste, stando alle parole di Marchetti a Sky nel post partita della finale di Europa League, avrebbe rinnovato con il club di Lotito.

Non c'è ancora un annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare nelle prossime ore o domani in mattinata, sta di fatto però che il nome che fino al pomeriggio risultava in pole position per sostituire Antonio Conte sta per sfumare in maniera definitiva. Le indiscrezioni parlano di un accordo per il rinnovo fino al 2024. Seguiranno aggiornamenti.