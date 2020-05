Inter, per Icardi e Wanda Nara pacificazione in vista?

Mauro Icardi continua a riempire i motori di ricerca delle notizie sull’Inter. Il riscatto del PSG somiglia sempre di più alle montagne russe, le indiscrezioni di un’ora parlano di affare fatto, con o senza sconto, ma basta aspettare 60 minuti per sapere che a Parigi hanno grossi dubbi sulla permanenza dell’argentino che, anche sotto la torre Eiffel, ha procurato più di un problema.

Nel frattempo ovviamente Wanda Nara parla con tutti, ovviamente Paratici, ma anche agenti, rappresentanti, mediatori, financo qualche magazziniere. Il solito spettacolo già visto negli anni scorsi dalle nostre parti. Come se non bastasse poi ci sono i gossip di famiglia a tenere banco.

Nelle puntate precedenti della soap opera, Ivana, la sorella di Mauro, era impegnata in liti furiose con la cognata Wanda Nara, a suo avviso rea di aver allontanato il fratello dalla famiglia. In questi giorni la ragazza è impegnata in un reality in Spagna, nel corso del quale si è lasciata andare a dichiarazioni ben diverse da quelle che era solita rilasciare in passato. Ivana ha fatto mea culpa, riconoscendo di aver creato discussioni senza motivo ma sempre in buona fede, per cercare di riavvicinare Mauro alla famiglia. Poi un riferimento diretto a Wanda, con tanto di sorpresa finale. Ivana ha ammesso che pensare di avere sempre ragione a prescindere ha causato molte difficoltà a tutti, adesso è tempo di deporre l’ascia di guerra con Wanda Nara e perdonarla per tutto quanto successo.” Quando uscirò di qui, forse è il momento di fare una telefonata e scusarmi per le cose che l’hanno infastidita. Da parte mia, penso che possiamo riconciliarci perché la vita è una e non sai mai cosa può succedere”,