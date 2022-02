Inter, per i "sì" di Brozovic e Perisic manca poco: lo scenario

L'Inter vincente potrebbe parlare croato ancora per qualche anno.

La conquista dello scudetto della passata stagione, insieme a quella della Supercoppa Italiana avvenuta qualche settimana fa nella gara secca contro la Juventus, è passata anche dai piedi di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Si tratta di due calciatori arrivati a Milano diversi anni fa (il primo è stato prelevato dalla Dinamo Zagabria nel gennaio del 2015, mentre il secondo è arrivato dal Wolfsburg sei mesi più tardi). Entrambi in comune hanno avuto alcuni periodi sottotono, ma da quando sono stati impiegati con continuità nei rispettivi ruoli d'origine (ossia in cabina di regia e come esterno a tutta fascia) hanno fatto vedere di che pasta sono fatti.

Ed è così che l'Inter non ha affatto intenzione di privarsi di nessuno dei due. Brozovic e Perisic in questo momento hanno un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno che non è ancora stato rinnovato ma al contempo sono consapevoli che la dirigenza di Via della Liberazione vuole trattenerli nel capoluogo lombardo ancora per un bel po'. Dall'edizione dell'ora di pranzo del tg di Sportmediaset infatti, si è appreso che l'Inter è pronta ad offrire ai rispettivi entourage dei giocatori un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione.

Un "premio" per quanto di buono fatto negli ultimi anni ma che al momento vede vicino alla firma solo Brozovic. Perisic in questo momento sembra propenso a rimanere a Milano e a rinunciare alla ricerca di un nuovo progetto fuori dall'Italia, a prescindere dall'acquisto di Robin Gosens. Per quest'ultimo però, servirà un leggero sforzo economico.