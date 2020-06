Inter, per Conte 2 gatte da pelare, grossi problemi per l'Europa League

La corsa dell’Inter per tentare di riprendere Juventus e Lazio passa stasera dal Sassuolo, storicamente avversario ostico per i nerazzurri, battuti dagli emiliani in 7 occasioni negli ultimi 11 scontri diretti. A tenere banco c’è però anche il mercato che non lascia dormire sonni tranquilli a Beppe Marotta ed al suo staff.

Il problema principale è legato a due giocatori in prestito, Sanchez e Moses, per i quali manca ancora l’accordo in vista del finale di stagione con i club titolari dei cartellini. Secondo Luca Marchetti, che ne ha parlato su Sky Sport, le incertezze sono da collegare a possibili incroci in Europa League (con il Manchester United) nonché ad aspetti relativi agli stipendi percepiti dai due giocatori. La pandemia ha introdotto nuovi elementi di attrito, ove si pensi alla possibilità che gli ingaggi vengano spalmati su più mesi. Problemi di ordine economico e societario dunque, che l’Inter dovrà affrontare con lo United ed il Chelsea sparando di trovare una soluzione che permetta di soddisfare gli interessi di tutte le parti, anche perché appare più che improbabile che il la società milanese decida di procedere all’acquisto dei due giocatori per poi risolvere le problematiche con loro. Secondo Gianluca Di Marzio, l’Inter avrebbe l’assenso dei due club d’oltremanica per trattenere Sanchez e Moses fino alla fine del campionato ma non per il mese di agosto in cui andrà in scena la parte decisiva dell’Europa League.

La vicenda rischia di mettere l'Inter in situazione di enorme disagio, sia perchè i due giocatori, sapendo di dover tornare ai club di appartenenza, potrebbero avere un fisiologico calo di tensione, sia perche la rosa nerazzurra non è così profonda da potersi permettere di perdere due elementi, ancor più importanti in settimane in cui sarà necessario un turn over continuo per inseguire l'ultimo obbiettivo della stagione.