Inter, pazza idea Sensi per il futuro: il nuovo ruolo può far comodo

Inter, i nerazzurri sono da tempo alla ricerca di un vice Brozovic all’altezza e potrebbero finalmente averlo trovato.

Si tratterebbe di Stefano Sensi, attualmente in prestito secco alla Sampdoria ma di ritorno al termine della stagione. Il centrocampista, come riporta il Secolo XIX, è pronto a ricoprire il ruolo di regista davanti alla difesa sia in nazionale con Roberto Mancini che nelle prossime settimane con la Sampdoria. Con Marco Giampaolo, attualmente, viene schierato dietro gli attaccanti o come mezzala ma il sempre più vicino rientro di Daamsgard potrebbe di fatto cambiare le cose.

Il classe 1995 ha più volte ricoperto la posizione di mediano in passato con la maglia del Cesena per poi trasformarsi in mezzala al Sassuolo con Roberto De Zerbi. Ha giocato davanti alla difesa anche recentemente in Nazionale e questa potrebbe essere la posizione migliore per sfruttare a pieno le sue qualità. Adesso Stefano Sensi ha senza dubbio bisogno di giocare con continuità per ritrovare la forma ideale dopo i tanti infortuni che hanno condizionato il suo rendimento negli ultimi anni in nerazzurro. In questo rush finale di stagione ha la grande occasione di mettersi in mostra e riguadagnarsi un posto all’Inter. Il vice Brozovic potrebbe essere quindi già in casa, Simone Inzaghi osserva interessato.