Inter, Pastorello: “Lukaku è contento qui. Joao Mario? C’è ottimismo”

Svolta vicina in casa Inter per la cessione di Joao Mario allo Sporting Lisbona. Federico Pastorello, agente del portoghese di Romelu Lukaku , ha lasciato da qualche minuto la sede in viale della Liberazione dopo un incontro con la dirigenza nerazzurra. L’agente ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti ed ha fatto il punto sulla trattativa per Joao Mario e rassicurato i tifosi su Lukaku. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

"Sono stato qui per parlare di Joao Mario, stiamo cercando di chiudere l'operazione con lo Sporting. Ci sono anche un altro paio di club, adesso vediamo di chiudere nei prossimi giorni. Abbiamo voglia di accontentare il ragazzo che vuole restare lì. C’è ottimismo”.

"Lukaku? Ha un contratto con l'Inter, è contento di essere qui a Milano. E' contento qui, ha un contratto qui, da questo punto di vista è tranquillo".