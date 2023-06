Inter, Pastorello conferma, due big restano nerazzurri

di Redazione, pubblicato il: 16/06/2023

(Inter) Federico Pastorello è stato l’autentico protagonista della giornata in chiave nerazzurra. L’agente ha confermato che De Vrij e Acerbi sono in pratica certi di restare all’Inter.

Per quanto riguarda il difensore olandese le sue parole sono inequivocabili.

“Avevamo solo da discutere le ultime cose. La volontà del ragazzo è quella di rimanere, quella dell’Inter è di tenerlo. Ormai ci siamo, mancano gli ultimissimi dettagli. Sará un biennale”.

Per Acerbi il discorso non è molto diverso. “C’è un diritto di riscatto che deve essere esercitato nel momento in cui c’è volontà, ma credo ci sarà anche in questo caso ci dovremo risedere con l’Inter per parlare del contratto. Posso dire che è quasi scontato il riscatto tenendo conto la stagione straordinaria di Francesco. Quando una società investe in un 35enne lo fa a ragion veduta. Chiaramente quest’anno è stato in assoluto il miglior difensore in Europa e la finale credo ce l’abbiamo tutti davanti agli occhi”.