Inter, passi in avanti per due rinnovi importanti: il punto della situazione

Il possibile scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez ha sicuramente monopolizzato l'attenzione mediatica, ma non è l'unica notizia importante della giornata nerazzurra.

Nel corso del pomeriggio infatti, sono stati avvistati in sede i procuratori di Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, con i quali si lavora assiduamente per trovare un accordo sui rinnovi di contratto. Le due trattative proseguono senza intoppi, anche se è molto probabile che il momento delle firme venga posticipato al termine di questa stagione per motivi economici.

Non sembrano comunque esserci dubbi: il futuro di Bastoni e Lautaro si tinge sempre più di nerazzurro.