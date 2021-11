Inter, pass per gli ottavi già nel prossimo match: le combinazioni

Inter, la vittoria di ieri sera contro lo Sheriff Tiraspol ha consentito ai nerazzurri di portarsi al secondo posto nel Gruppo D e avvicinarsi al grande obiettivo del passaggio del turno, non ancora del tutto scontato.

Gli uomini di Simone Inzaghi sono adesso padroni del proprio destino, i prossimi 180’ contro lo Shakthar in casa e il Real Madrid in trasferta saranno decisivi, ma anche i risultati degli altri match. Nel caso in cui l’Inter le vincesse entrambe andrebbe direttamente al primo posto, ma potrebbe bastare anche meno per passare il turno. Ecco le possibili combinazioni:

La qualificazione matematica potrebbe scattare già alla prossima giornata: bisognerà necessariamente battere la squadra di De Zerbi e che lo Sheriff perdesse o pareggiasse contro il Real Madrid. Se gli uomini di Ancelotti dovessero perdere nuovamente contro i moldavi, la questione si complicherebbe rimandando ogni discorso all’ultima giornata nella quale è in programma la super sfida al Bernabeu. Se dovesse realizzarsi questa situazione, l'Inter sarebbe comunque costretta a fare punti solo in caso di vittoria dello Sheriff, impegnata in trasferta contro lo Shakhtar nell’altro match.

Se però l'Inter pareggiasse o perdesse la prossima con lo Shakhtar, la situazione si complicherebbe ulteriormente e potrebbe potenzialmente rimettere anche gli ucraini in corsa per la qualificazione. In questo caso sarebbe obbligatorio vincere contro i blancos per qualificarsi, a prescindere dai risultati degli altri match. L’Inter è padrona del proprio destino ed ha tutte le carte in regola per centrare la qualificazione agli ottavi di finale dopo ben 10 anni dall’ultima volta.