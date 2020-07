Inter: partita dopo partita il cambiamento è naturale

Le analisi,i processi,le accuse hanno lasciato spazio ad un nuovo entusiasmo; i più positivi parlano di rimonta,mentre i meno ottimisti di secondo o terzo posto. Va notato come l’umore dei tifosi cambi radicalmente di partita in partita e che, le stesse testate giornalistiche, parlino con toni entusiastici dell’Inter presente e futura.

Sappiamo bene come il calcio sia sport volubile e come un semplice pareggio o sconfitta possa essere vissuto come una simil tragedia,ma questo è il bello del calcio e del tifo. Sappiamo non essere razionale come comportamento,ma questo è il nostro essere.L’Inter lo sa. Il Mister lo sa. I giocatori lo sanno. Non ascoltiamo le sirene dei giornali e non cadiamo nella facile trappola dei proclami,ma restiamo con i piedi per terra in attesa delle partite e degli eventi.

Abbiamo davanti ancora 5 partite di campionato e,subito dopo, quelle dell’Europa League;saranno un luglio ed un agosto totalmente nuovi ed inediti,abitutati a ritiri ed amichevoli estive giocate a ritmi blandi e sotto preparazione atletica. Quest'anno abbiamo tutto per poterci divertire e per poter passare un’estate a forti tinte neroazzurre.