Inter, particolare iniziativa per tutti coloro che hanno installato l'app ufficiale

Novità importanti per tutti i possessori dell'app ufficiale dell'Inter. A partire dalla sfida contro l'Empoli, con il proprio smartphone o tablet sarà possibile provare un'esperienza che nessun'altro club italiano ha mai offerto. Tutti i dettagli sono presenti nel comunicato seguente:

"Inizierà una nuova era per l'App Inter. Dopo il lancio a settembre 2017 con l'obiettivo di offrire contenuti ancora più esclusivi e interattivi, l'app mobile nerazzurra è diventata un punto di contatto sempre più stretto tra i fan e il Club con notizie e video esclusivi che consentono all'Inter di essere vissuta in tempo reale.

Domenica 26 maggio, quando l'Inter interpreterà Empoli, i fan avranno l'opportunità di sperimentare la realtà aumentata: attraverso questo, non solo si divertiranno molto ma potranno anche godere di nuovi servizi in un modo ancora più originale.

Usando il loro biglietto e le vele allo stadio - che possono essere trovati al Gate 1 (ingresso per i familiari), 5 (Pop Up Store), 7 (Ospitalità) e 8 (Villaggio) - i partecipanti potranno localizzare rapidamente il loro posto attraverso una nuova esperienza. E non è tutto. La realtà aumentata consentirà inoltre ai fan di approfondire i propri colori nei colori nerazzurri, e potranno farlo in pochi secondi attraverso lo strumento di trasformazione del viso, uno strumento che ti consente di trasformare il tuo viso con gadget e colori dell'Inter.

Per la prima volta in Italia, un club offre ai propri fan l'opportunità di sperimentare lo stadio attraverso la realtà aumentata - un'ulteriore innovazione dell'app Inter Official - con le nuove funzionalità interattive che saranno disponibili dall'inizio della prossima stagione in mente".